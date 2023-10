Roma femminile, problema muscolare per la Serturini

La giallorossa lascia il ritiro della Nazionale. Salterà la prossima giornata di campionato e anche le due sfide delle azzurre contro Spagna e Svezia in Women’s Nations League

Tegola per l’Italia e la Roma Femminile. L’esterna offensiva Annamaria Serturini si è infatti fermata per un problema muscolare che la terrà fuori dalla prossima giornata di campionato e anche dalle due sfide delle azzurre contro Spagna e Svezia in Women’s Nations League.