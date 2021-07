Roma femminile, primo incontro tra il nuovo tecnico Spugna e la squadra

Dal 2021/22 le giallorosse saranno guidate in panchina dall'ex allenatore dell'Empoli, con Bavagnoli Head of Women's Football

Sarà un anno di cambiamenti e nuovi inizi per la Roma femminile. Il club giallorosso vuole investire in maniera importante anche su questo settore, il calciomercato è già in fermento tra nuovi arrivi e cessioni. Soprattutto però è arrivato il nuovo allenatore, Alessandro Spugna dall'Empoli, con Elisabetta Bavagnoli che è passata ad avere il ruolo di Head of Women's Football. Oggi, come documentato dagli scatti pubblicati dalla Roma su Twitter, c'è stato il primo incontro tra Spugna e la squadra. Insieme a loro non poteva mancare Betty Bavagnoli, che ha lasciato la panchina giallorossa con la vittoria della Coppa Italia ai rigori col Milan.