Roma Femminile, primo gol in Nazionale per Valeria Pirone: “Che emozione!”

La giallorossa è subentrata a Cristiana Girelli al 55’ di Italia-Croazia ed è stata subito incisiva siglando la rete del 3-0 finale

Sarà una giornata indimenticabile quella di oggi per Valeria Pirone che ha segnato il suo primo gol con la maglia della Nazionale! La giallorossa è subentrata a Cristiana Girelli al 55’ di Italia-Croazia ed è stata subito incisiva siglando la rete del 3-0 finale. Il gol è arrivato al 64’ con Pirone abile a sfruttare il vantaggio concesso dopo un intervento da rigore su Valentina Giacinti. “È stata una bella emozione, sono contenta della vittoria e dell’opportunità che mi è stata data oggi”, ha commentato Pirone nel post partita. “Farò di tutto mettere in difficoltà la CT nelle scelte e questo vale anche per la squadra in cui gioco, la Roma. Devo sempre farmi trovare pronta. Era tanto che non giocavo una partita così importante, sono molto contenta”. In campo per le giallorosse dal primo minuto anche Elena Linari e nel finale di gara Lucia Di Guglielmo. come riporta il sito web della Roma. Dopo 3 giornate, l'Italia è a punteggio pieno nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2023.