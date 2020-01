Roma femminile, primo allenamento dell’anno al Giulio Onesti

In vista della trasferta contro la Pink Bari prevista l’11 gennaio 2020, la Roma femminile comincia oggi il nuovo anno con un allenamento pomeridiano al Giulio Onesti. Le ragazze di Betty Bavagnoli, dopo l’attivazione e gli esercizi di potenziamento muscolare, hanno lavorato sul possesso palla per poi passare ad una partitella a tema e alla partita di chiusura. Manuela Giugliano, vicina al rientro dopo l’infortunio al ginocchio subito contro la Juventus, si è allenata in gruppo. Out invece Alice Corelli (per lei oggi intervento di tonsillectomia) ed Emma Severini (lesione al bicipite femorale).