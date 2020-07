Roma femminile, preparazione estiva dal 9 luglio: ecco tutte le date della stagione

La FIGC ha annunciato date e formati delle competizioni nazionali per la stagione 2020-21 della Serie A Femminile, inclusa la novità della Supercoppa, che sarà disputata dalle prime quattro classificate dell’ultimo campionato: Juventus, Fiorentina, Milan e Roma.

Il 2020-21 delle giallorosse – come si legge sul comunicato del club – inizierà giovedì 9 luglio, con il primo allenamento fissato per le ore 17:00. La fase di preparazione si svolgerà al Centro Sportivo Giulio Onesti. Per quanto riguarda la squadra Primavera, il campionato partirà il 27 settembre. La data di inizio del campionato Serie A TimVision è sabato 22 agosto 2020. Le 12 partecipanti sono: Roma, Juventus, Fiorentina, Milan, Florentia SG, Sassuolo, Inter, Empoli, Hellas Verona, Pink Bari e le neopromosse Napoli e San Marino Academy. Come nelle stagioni precedenti, le prime due classificate accederanno alla Women’s Champions League e le ultime due retrocederanno in Serie B.

La Coppa Italia Timvision, che per le società di Serie A partirà domenica 27 settembre, avrà una formula rinnovata. Parteciperanno i 12 club di Serie A e 12 delle 14 squadre della Serie B (le due escluse saranno decretate da un playoff tra le ultime quattro del ranking delle squadre di B). Saranno formati 8 gironi di tre squadre ciascuno. Le prime classificate accederanno ai quarti di finale. Nei gironi, le squadre si affronteranno una volta ciascuna, in casa di quella peggio posizionata nel ranking basato sulle classifiche della stagione 2019-20. La Roma, essendo una delle 8 teste di serie, giocherà entrambe le partite del girone in trasferta. Quarti di finale e semifinali si giocheranno in gare di andata e ritorno. La Finale si disputerà in gara unica su campo neutro.

La novità più grande è rappresentata dal formato della Supercoppa Timvision, che vedrà la partecipazione delle prime quattro classificate del campionato 2019-20: Juventus, Fiorentina, Milan e Roma. Questi gli accoppiamenti delle semifinali: Juventus-Roma e Fiorentina-Milan. Le due semifinali e la finale si giocheranno in campo neutro. Le date della competizione non sono state ancora stabilite.