Roma femminile, Pirone ancora in gol contro la Lituania

L'attaccante giallorossa, schierata nell'undici titolare da Bertolini, si è nuovamente iscritta al tabellino marcatori

Dopo il gol contro la Croazia, Valeria Pirone è andata nuovamente a segno con la maglia dell'Italia nella partita contro la Lituania. L'attaccante della Roma è partita titolare insieme alla compagna di squadra Elena Linari, trovando la via della rete al ventiduesimo del primo tempo. Il match è poi terminato con il risultato di 5-0 per le azzurre, che con questa vittoria mantengono il primato in classifica nel girone di qualificazione per i Mondiali del 2023.