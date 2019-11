Roma Femminile, orgoglio Greggi: “Core romano, grinta testaccina” – FOTO

Poker servito e vetta della classifica messa nel mirino. Per celebrare la quarta vittoria consecutiva in campionato della Roma Femminile, ottenuta oggi contro il Sassuolo, Giada Greggi ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram una foto della sfida con un messaggio di incoraggiamento. Queste le sue parole: “Tre novembre. Core Romano e Grinta Testaccina! Tre punti! Daje Roma“. Con il successo di oggi contro le neroverdi, la squadra di Bavagnoli si conferma come una delle realtà più in forma della Serie A, consolidando il terzo posto dietro a Milan e Juventus.