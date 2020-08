Roma femminile, oggi shooting con la nuova maglia. Finita la quarantena per Andressa – FOTO – VIDEO

La Roma femminile si prepara all’inizio della nuova stagione, che comincerà domenica contro il Sassuolo dopo l’interruzione dovuta al coronavirus. Le girls di Betty Bavagnoli hanno posato oggi a Trigoria per uno shooting con le nuove divise: Emma Severini, centrocampista classe 2003, ha immortalato su una storia Instagram la sua giornata, insieme alle compagne Vanessa Bernauer e Kaja Erzen.

Notizie positive anche per Andressa: la quarantena obbligatoria dopo il rientro dal Brasile è finita e, dopo il lavoro individuale, oggi è si è recata a Villa Stuart per i consueti controlli pre-stagionali. Insieme ad Agnese Bonfantini, entrambe nella nuova divisa, si mostra sorridente e pronta per i prossimi impegni.