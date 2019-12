Roma femminile, Nela: “Mercato complicato: abbiamo incassato tanti no”

Sebino Nela, ex calciatore della Roma e attuale dirigente della squadra femminile, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Testa Coda in onda su ‘TMW Radio’. Nella ha parlato della situazione della squadra allenata da Betty Bavagnoli, soffermandosi anche sul mercato. Queste le sue dichiarazioni: “Il primo anno in Serie A non è facile per una squadra femminile. Il mercato è complicato perché sono tanti i no che abbiamo incassato anche delle terze o quarte scelte di Chelsea e Barcellona“.