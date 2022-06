Roma Femminile, Mijatovic dice addio: lascia il club dopo solamente 6 mesi

Lo ha ufficializzato il profilo Twitter delle giallorosse: "Grazie per questa stagione e in bocca per il futuro!"

Il profilo ufficiale della Roma Femminile ha annunciato con un tweet l'addio di Mijatovic dopo solamente 6 mesi dal suo arrivo a gennaio scorso: "Grazie per questa stagione e in bocca per il futuro!". Come detto, la calciatrice serba era arrivata a parametro zero nella scorsa finestra di mercato dall'Hacken, club svedese. Mijatovic però lascerà un bel ricordo a Roma grazie al gol nel derby contro la Lazio dopo neanche un minuto di gioco.