Roma femminile, l’Inter pensa a Baldi e Bonfantini: l’attaccante pensa al ritorno

La stagione sostanzialmente positiva della Roma femminile ha attirato gli occhi di altri club importanti sulla rosa di Elisabetta Bavagnoli. In particolare l’Inter ha individuato due nomi su tutti tra le giallorosse per rinforzarsi: si tratta di Rachele Baldi e Agnese Bonfantini. Secondo quanto riportato da ‘Cartellino Rosa’, infatti, i nerazzurri sono a caccia di un nuovo portiere vista la partenza in programma di Chiara Marchitelli. A raccogliere la sua eredità potrebbe essere proprio Baldi, che nelle gerarchie della Roma è finita alle spalle di Camelia Ceasar a cui è stato anche rinnovato il contratto. L’Inter di Attilio Sorbi sta conducendo un campionato deludente rispetto alle aspettative, con appena 18 punti in campionato (ben 13 in meno della Roma), e stenta a decollare da quando la Serie A femminile ha visto la luce. Non solo, perché il club nerazzurro starebbe valutando anche il ritorno di Agnese Bonfantini, che vorrebbe rientrare vicino casa e i giallorossi potrebbero pensare di lasciarla andare.