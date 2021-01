Roma Femminile, Linari: “Vogliamo dare seguito a quanto fatto nelle ultime gare”

Il nuovo difensore della Roma Femminile Elena Linari ha presentato il match contro il Sassuolo, in programma domani alle 12.30. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport:

LINARI A SKY SPORT

Gli obiettivi?

Non ci siamo posti obiettivi precisi. Credo che se ti poni quello di fare bene durante la settimana non puoi arrivare alla partita e fare male. Il gruppo è giovane e la squadra è ambiziosa, come lo siamo io e tutte le mie compagne.

La gara con il Sassuolo?

Non sarà facile, ma vogliamo continuare la striscia positiva che ha contraddistinto le ultime partite e anche quella con la Juventus, che è stata comunque una bellissima prestazione. Siamo focalizzate nel cercare di sconfiggere il Sassuolo per portare a casa tre punti fondamentali per la rincorsa in questa seconda parte di stagione.