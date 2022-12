Roma femminile, Linari: “Nessuna paura della Juve. E non è decisiva per lo scudetto”

Le giallorosse, dopo il ko col Wolfsburg, si preparano al big match con la Juve che costituisce un vero e proprio scontro diretto: "Rispetto per tutti, ma paura di nessuno", le parole del difensore

Dopo la sconfitta contro il Wolfsburg in Champions, la Roma femminile si prepara al big match attesissimo di domani contro la Juventus. Uno scontro diretto tra le giallorosse prime e dominatrici del campionato, e le loro più dirette inseguitrici. A 'Tuttosport' le parole di Elena Linari, difensore della Roma e della Nazionale:

La qualificazione ai quarti di Champions oltre che possibile è nelle vostre mani: cosa significa? "Credo che nessuno, alla vigilia del primo mini-girone a Glasgow, pensasse non solo che avremmo passato quel turno, ma che avremmo conquistato l’accesso ai gironi. Per la Roma questa è una prima volta e giocarsela alla pari con tutti, dal Wolfsburg al St Polten e fino allo Slavia Praga, vuol dire che stiamo crescendo come squadra, come individualità e anche sotto il profilo della personalità".

Ma prima c’è la Juventus, in un mini ciclo “terribile” e determinante per i due cammini: teme che una di queste gare possa togliere attenzione all’altra, o viceversa? "Lavoreremo a comparti stagni, sono due gare completamente diverse, per due titoli diversi e quindi credo sia giusto che approccio e mentalità siano diversi. Il campionato è lungo e sappiamo che tutto può succedere, sull’altro fronte c’è meno tempo, bisogna essere efficaci subito".

Quella contro le bianconere non è una partita come le altre, negli ultimi anni a ottime prestazioni non sempre avete abbinato i tre punti, dimostrando anche di patire un po’ l’avversario. Domani sarà diverso? "Abbiamo grande rispetto per la Juve che ci ha sempre messo in difficoltà, è vero, ma l’esperienza in Champions ci sta facendo capire che è giusto avere rispetto per tutti, ma allo stesso tempo paura di nessuno. È vero che in passato l’abbiamo sofferta più dal punto di vista emotivo che di gioco e non sempre abbiamo raccolto quanto visto in campo, ma noi dovremo affrontare questa sfida con l’obiettivo che tutte abbiamo ben chiaro in testa per il nostro cammino".

Se domani conquistate i tre punti andate a +9 sulla Juve: potrebbe essere decisivo per lo scudetto? "Assolutamente no: non stiamo pensando a questo perché il campionato è lungo e il campo è strano. Noi viviamo davvero le partite una per una, vincere o perdere fa soprattutto morale, conta rispettare la propria filosofia di gioco. Poi è chiaro che vogliamo provare a guadagnare punti importanti, ma non la viviamo come una partita scudetto".