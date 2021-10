Roma femminile, Linari: “Con la rosa al completo ce la giochiamo con le big”

Il difensore della squadra di Spugna: "Con l'Inter sarà una partita dura, dobbiamo gestire meglio le emozioni"

In vista di Inter-Roma femminile ha parlato Elena Linari, difensore della squadra allenata da Spugna. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club.

Il pareggio col Milan? "Quando pareggi resta sempre un po’ di amaro in bocca, abbiamo avuto tante occasioni per poter segnare come il Milan, paradossalmente anche il Milan. Complessivamente penso che il pareggio sia un risultato giusto. Abbiamo affrontato una grande squadra in casa sua, poi venivamo da un ko contro la Juventus ed era importante non perdere punti".

Nelle partite con Juventus e Milan ci sono similitudini o non hanno portato ai 3 punti per motivi diversi? "Sono partite simili. Sia contro Juventus e Milan abbiamo dimostrato di essere all’altezza di due grandissime squadre, costruite e progettate per competere ad alti livelli. La Juve vince da anni, il Milan mostra di essere competitivo in campionato e anche in Coppa Italia. Per noi sono state due partite di alto livello, forse ci manca ancora qualcosa e lo abbiamo dimostrato nelle due volte in cui abbiamo subito gol. Ma con tutta la rosa al completo saremmo riuscite a colmare questo piccolo gap che ancora c'è, avremmo potuto dimostrare che anche la Roma è forte e che sta creando un grandissimo progetto per il presente e il futuro".

Inter-Roma arriva nel momento giusto per il percorso di crescita che state facendo? "Non ci sono momenti giusti o sbagliati per affrontare queste partite. Ci sono delle partite da affrontare, da giocare e da provare a vincere. Capita in un momento particolare per noi, veniamo da una sconfitta e un pareggio e c'è tanta voglia di portare a casa i 3 punti per muovere la classifica e riportare la Roma dove merita ed è giusto che sia. Dobbiamo essere in grado di gestire le emozioni, le sensazioni e i risultati che non stanno arrivando. Come abbiamo analizzato anche con lo staff, stiamo creando tante occasioni. Ci manca soltanto un pizzico di fortuna e di conclusioni che riescono ad entrare nello specchio della porta".

Che avversario ti aspetti? "L’Inter è una squadra nuova con una nuova coach, che starà cambiando la mentalità delle ragazze. È una squadra che si può paragonare a noi: anche noi con Juve e Milan, dopo che abbiamo subìto gol, abbiamo cambiato faccia. Mi aspetto una partita molto difficile, siamo in casa loro. Noi come loro abbiamo bisogno della vittoria per muovere la classifica. Sarà davvero difficile da affrontare nel migliore dei modi e con la giusta concentrazione".

Per te questa è la prima stagione che vivi dall'inizio con la Roma, che bilancio puoi fare del tuo percorso? "Sono contenta di ricominciare una stagione dall'inizio in Italia. Non è mai facile cambiare e soprattutto arrivare in corsa. Sono molto contenta di quello che sto trovando, dell'impostazione del lavoro alla Roma. Si vede un grande lavoro di squadra e penso sia fondamentale per riuscire ad ottenere grandi obiettivi e per costruire un grande progetto che possa portare in futuro grandi risultati. Ovviamente non è semplice. Sto cercando di aiutare le mie compagne e di portare l'esperienza che ho avuto all'estero per trasmettere le cose da fare e le decisioni da prendere. Sono davvero contenta di essere qui, speriamo possa essere la prima di tante stagioni qui a Roma".