Roma femminile, Leodori (Regione Lazio) a FR: “Riconoscimento doveroso”

Il presidente vicario della Regione Lazio dopo la consegna della targa alle giallorosse: "Sono stati momenti molto importanti per il calcio femminile per rafforzare la crescita di questo movimento"

Giornata fondamentale, da ricordare, per il calcio femminile e soprattutto per la Roma. Le giallorosse sono state ricevute oggi in Campidoglio e poi in Regione Lazio, ricevendo una targa per la vittoria della Supercoppa Italiana e la qualificazione in Champions League. A consegnarla il Presidente Vicario della Regione Lazio Daniele Leodori, che ha poi parlato in esclusiva a Forzaroma.info:

Che promesse sente di fare al calcio femminile? "Più che promesse, oggi abbiamo dato riconoscimento al lavoro di questi anni e alla crescita del calcio femminile degli ultimi cinque anni. Un riconoscimento del valore sociale di questa crescita e dei risultati sportivi raggiunti dalla Roma, come la vittoria della Supercoppa, la qualificazione alla Champions e il passaggio ai quarti, oltre a una crescita costante dell'intero movimento. E poi abbiamo premiato l'AIC per essersi battuta per il riconoscimento del professionismo per il calcio femminile, mi sembra un risultato importante per uno sport in crescita esponenziale".

Quanto sono importanti questi eventi? "Molto, sia quello in Campidoglio che questo in Regione, per consolidare questa crescita del calcio femminile, oltre a puntualizzare alcuni aspetti sull'impiantistica e sul fatto che la Roma femminile non debba uscire da Roma per le partite più importanti. Sono stati momenti molto importanti per il calcio femminile per rafforzare la crescita di questo movimento".

Da dove nasce la sua passione per la Roma? "Lo sono da sempre, da quando sono nato seguo il calcio e la mia squadra del cuore. È una passione innata".

Martina Stella