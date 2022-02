Roma femminile, le ragazze di Spugna vincono 5-2 contro il Pomigliano

Le giallorosse vincono la partita al Tre Fontane grazie al gol di Serturini e alle doppiette di Haavi e Lazaro

La Roma femminile dopo la conquista della semifinale di Coppa Italia torna a stravincere anche in Serie A. Questo primo pomeriggio le ragazze di Spugna hanno battuto al Tre Fontane il Pomigliano per 5-2. Ad aprire le danze erano state le avversarie grazie a un rigore messo dentro da Rinaldi ma Serturini riporta al 26’ le giallorosse al pareggio. Il primo tempo si chiude all’ultimo per 2-1 grazie ad un gol di Haavi. Il secondo tempo si apre nel migliore dei modi, con un’altra rete da parte della norvegese, che porta la squadra di Spugna sopra di due. Lazaro sigla la partita grazie ad una doppietta: solo 4 i minuti tra la prima e la seconda rete. Le giallorosse sono attualmente al secondo posto in classifica con 34 punti, a meno 3 dalla Juventus.