La Roma femminile vince in trasferta sulla Pink Bari per 0-3. Le giallorosse passano in vantaggio al 5° del primo tempo grazie alla rete firmata da Bonfantini, mentre il raddoppio è arrivato 5 minuti più tardi grazie al gol di Giugliano. A chiudere definitivamente il match contro la compagine pugliese ci ha pensato Thomas al 72° su assist di Thestrup. Ripartono alla grande le ragazze di Bavagnoli, dopo aver chiuso il 2019 con un roboante 6-0 ai danni dell’Orobica.