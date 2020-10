Roma femminile, le convocate di Bavagnoli per l’Inter: c’è Bernauer

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Verona della settimana scorsa, la Roma femminile domani è attesa a Milano dall’Inter per la quinta giornata di campionato. Elisabetta Bavagnoli può contare su Bernauer, che rientra tra le convocate. Le giallorosse sono al sesto posto in classifica con 7 punti frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’Inter invece è reduce dalla vittoria per 3-0 a tavolino contro il Napoli (in campo era finita 1-1): il club azzurro aveva violato le norme sulle giocatrici Under 23 “formate”, cioè tesserate per squadre affiliate alla Figc. Se dovesse giocare, Annamaria Serturini sarebbe la prima calciatrice a centrare la presenza numero 50 in giallorosso, alla 51a partita ufficiale della Roma. La numero 15 è inoltre la miglior marcatrice del club con 19 reti. In nerazzurro la Roma troverà l’ex Flaminia Simonetti. La centrocampista in giallorosso ha totalizzato 21 presenze, 5 gol e 1 assist.

Ecco la lista delle convocate.

Portieri:

Baldi, Ceasar, Pipitone

Difensori:

Bartoli, Corrado, Erzen, Ohale, Pettenuzzo, Soffia, Swaby

Centrocampisti:

Bernauer, Andressa, Ciccotti, Giugliano, Hegerberg

Attaccanti:

Bonfantini, Corelli, Landa, Lazaro, Severini, Serturini, Thomas, Zecca