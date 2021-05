Roma Femminile, Lazaro: “Il paragone con Pruzzo è un onore” – VIDEO

L'attaccante giallorossa parla a due giorni dalla finale di Coppa Italia con il Milan

In vista della finale di Coppa Italia Femminile contro il Milan, in programma domenica alle ore 20.30, l'attaccante della Roma Paloma Lazaro ha parlato del suo gol realizzato alla Juventus in semifinale. Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club giallorosso: "La Juve ha vinto tutto in Italia, però avevamo il pensiero della rivincita della Supercoppa. Era un'opportunità per la Roma. Per un attaccante è sempre bello segnare, alla fine è il nostro lavoro, quello che ti piace di più. Farlo in una partita così importante, in casa della Juve, è un qualcosa di più. Abbiamo fatto anche una grande gara in casa, il merito non è soltanto mio".