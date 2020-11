Roma Femminile, Lazaro: “Ho iniziato bene la stagione, ringrazio il club”

Paloma Lazaro, attaccante della Roma Femminile di Betty Bavagnoli, è intervenuta ai microfoni di Sky Sport per parlare dell’inizio di stagione delle giallorosse e per presentare la sfida con il Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Ho iniziato molto bene questo campionato, ringrazio la Roma per avermi trovato la miglior posizione in campo. Stiamo costruendo un progetto per arrivare in alto, dobbiamo capire che siamo ancora molto giovani e piano piano arriveranno i risultati. Il campionato femminile sta crescendo molto, grazie anche all’arrivo di calciatrici importanti che stanno facendo fare il salto di qualità a tutto il movimento italiano. La prossima sfida con il Milan? Speriamo di fare una grande partita“.