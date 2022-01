Roma Femminile, l’allenatore Alessandro Spugna positivo al Covid-19

Il coach, regolarmente vaccinato, si trova in isolamento in buone condizioni

La Roma ha comunicato tramite i suoi canali ufficiali la positività dell'allenatore della Femminile Alessandro Spugna. Il Covid è stato rincontrato da un tampone molecolare effettuato in giornata. Il coach, regolarmente vaccinato, si trova in isolamento in buone condizioni mentre tutte le allertate tutte le autorità sanitarie competenti. Gli esami del vice Leonardo Montesano sono risultati invece negativi.