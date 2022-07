Roma femminile, l’addio di Pettenuzzo: “Io privilegiata, ma è il momento di andare”

Tecla Pettenuzzo lascia la Roma. Dopo tre anni e una Coppa Italia, il primo storico trofeo della storia giallorossa al femminile, il difensore classe '99 della squadra di Spugna dice addio con un post emozionante su Instagram. "Sin dalle prime corse a Villa Ada con Simone, alle chiacchiere con Eli, Pipa o Ila, ho capito quanto questa maglia pesasse e quanto volesse dire 'per la gente'. E poi, poi l'ho vissuto sulla mia pelle, partita dopo partita, coro dopo coro. Ho sentito che i nostri sogni, magnifici tifosi, erano anche i vostri! - scrive Pettenuzzo - Mi sono sentita privilegiata in questi tre anni, ho cercato di cogliere quanto piú possibile da tutte le mie compagne, piccole e grandi. Che forti che sono. E che persone. Grazie, per essere state così pazienti con me! Allo scadere di questi tre anni mi sento più matura e più pronta, personalmente e professionalmente parlando. Ho sicuramente ancora tanto da apprendere e sono certa, Roma, avevi ancora tanto da darmi ed io da dare a te. Ora però è arrivato il momento di andare, una nuova grande esperienza mi attende! Chissà, forse un giorno ci ritroveremo. Arrivederci Roma Bella".