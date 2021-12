Roma Femminile, la norvegese Haavi è una nuova calciatrice giallorossa

La calciatrice scandinava andrà ad arricchire la rosa di Alessandro Spugna. Firmato il contratto fino al 30 giugno 2023

La Roma ha annunciato l'ingaggio della calciatrice Emilie Haavi. Come si evince dal comunicato della società giallorossa, la norvegese ha scelto la maglia numero 11, siglando un contratto fino al 30 giugno 2023. Ventinove anni e giocatrice d'esperienza, Haavi è alla sua seconda esperienza all'estero, dopo quella americana del 2017 con al Boston Breakers. Eletta nel 2020 calciatrice dell'anno in Norwegian League, dove durante la sua permanenza ha vinto il titolo nazionale per nove volte, insieme a sette coppe norvegesi, adesso andrà ad arricchire la rosa del tecnico Alessandro Spugna.