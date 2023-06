Roma Femminile, la miglior giocatrice della Serie A è la Haavi

La calciatrice giallorossa è stata premiata come MVP del torneo. Per la norvegese è stato una stagione da autentica protagonista: 8 gol e sette assist in campionato

Proseguono i riconoscimenti per le ragazze della Roma Femminile dopo una cavalcata incredibile in campionato, culminata con la vittoria dello scudetto, il primo della storia giallorossa. Dopo la proclamazione come miglior difensore della Serie A ad Elena Linari, è arrivato anche il premio come MVP dell'anno a Emilie Haavi. La norvegese, infatti, è stata considerata miglior giocatrice in assoluto del torneo. Arrivata da una sola stagione nella capitale, ha realizzato un campionato da vera protagonista. A parlare solo i numeri: ben 8 i centri in campionato, accompagnati da sette assist. Haavi è diventata in poco tempo un tassello fondamentale per mister Spugna che ci punterà anche per il prossimo anno dove le giallorosse dovranno difendere il titolo appena conquistato.