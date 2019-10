Roma Femminile, la grinta di Greggi e Serturini: “Testa al campionato”- FOTO

Dopo l’ottima campagna nazionale con l’Italia conclusa con due vittorie, è tempo di tornare a indossare il giallorosso sia per Annamaria Serturini sia per Giada Greggi. Le due calciatrici della Roma Femminile si sono espresse su Twitter per introdurre quello che sarà il match di domani alle ore 15 contro l’Empoli al Tre Fontane. “Domani torniamo davanti alla nostra gente, al nostro dodicesimo uomo in campo. Come sempre avremo bisogno di tutta la passione che contraddistingue questi colori“, il messaggio grintoso di Serturini, mentre più concentrata Greggi: “Si ricomincia. Testa al campionato“.