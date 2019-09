Roma femminile, la carica di Soffia: “Tempo di riscatto”

Oggi alle 12:30 si gioca Fiorentina-Roma, valevole per la seconda giornata del campionato femminile di serie A. La squadra giallorossa, allenata da Elisabetta Bavagnoli, affronta la finalista della scorsa edizione della Coppa Italia. Il difensore della Roma Angelica Soffia, classe 2000, dà la carica in vista del match, pubblicando un post sul suo profilo Instagram. “Oggi è tempo di riscatto!” scrive la giovane giocatrice, dopo la pesante sconfitta della scorsa giornata, a Roma, al Tre Fontane, contro il Milan per 3 a 0, davanti a circa duemila spettatori.