La Roma femminile di mister Bavagnoli esordirà in Coppa Italia il prossimo 11 dicembre. Come riporta il profilo Twitter della Figc Calcio Femminile la squadra giallorossa affronterà agli ottavi di finale il Bari in trasferta in una partita a eliminazione diretta. La struttura del torneo prevede la gara unica per gli ottavi, mentre per i quarti e semifinali ci saranno sfide andata e ritorno.