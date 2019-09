Roma Femminile, Greggi: “Faremo di tutto per onorare questa maglia” – FOTO

Giada Greggi, centrocampista della Roma Femminile, torna sull’esordio amaro in campionato della squadra giallorossa contro il Milan della scorsa settimana. Domani, in trasferta, ci sarà la Fiorentina e a Twitter affida il suo pensiero: “L’esordio in campionato davanti a un pubblico straordinario non è andato come volevamo… Siamo un gruppo forte e faremo di tutto per onorare questa maglia“. Il tutto accompagnato da un’immagine dove le ragazze di Betty Bavagnoli esultano insieme.