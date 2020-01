Roma Femminile, Greggi e Serturini in coro: “Finalmente si ricomincia” – FOTO

Tempo di ricominciare per la Roma Femminile di Betty Bavagnoli. Le giallorosse apriranno l’anno giocando in trasferta la prima del 2020 sul campo della Pink Bari, sfida in programma alle ore 12. Proprio in vista del match Anna Maria Serturini e Giada Greggi hanno caricato la squadra sui sociale: “Anno nuovo, stessa determinazione. Finalmente si ricomincia. Siamo pronte a regalarvi un 2020 ricco di emozioni a tinte giallorosse“. Tramite Instagram sono arrivati anche i messaggi della brasliana Andressa Alves e di Elisa Bartoli: “Domani ritorna il campionato italiano e anche la prima partita dell’anno. Chi vuole seguirci, siamo sul Twitter della Roma“.