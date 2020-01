Dopo le visite mediche e l’ufficialità dei giorni scorsi, adesso è arrivato anche il numero di maglia. Petronella Ekroth ha scelto e scenderà in campo indossando la casacca numero 2, come ha annunciato la stessa Roma tramite i suoi canali social. Il nuovo acquisto delle giallorosse, che arriverà nella Capitale soprattutto per rinforzare il pacchetto arretrato, sarà già a disposizione di Bavagnoli per la partita di domani che la squadra giocherà contro la Pink Bari.