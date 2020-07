Roma Femminile, ecco il secondo rinforzo: arriva Rachele Baldi dall’Empoli

La stagione 2019-20 è stata sospesa a causa del Covid-19 con tanto di Scudetto assegnato alla Juventus visto il distacco dalla Fiorentina al secondo posto. Il nuovo campionato femminile, però, ripartirà il 22 agosto e la Roma già da un paio di settimane si è radunata per riprendere gli allenamenti. In questi giorni la squadra di Betty Bavagnoli è impegnata nelle con delle sedute a Ostia e al gruppo si aggiunge il secondo rinforzo della campagna acquisti. Come annuncia il profilo Twitter del club, arriva dall’Empoli il portiere Rachele Baldi.