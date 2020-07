Roma Femminile, ecco il rinforzo per coach Bavagnoli: arriva Osinachi Ohale

Il 22 agosto ripartirà il campionato e la Roma di Betty Bavagnoli vuole essere protagonista. Come riporta il profilo Twitter del club, c’è un nuovo rinforzo per le giallorosse e si tratta della nigeriana Osinachi Ohale, difensore, che gioca anche nella nazionale del suo paese. Queste le sue prime parole: “Ho scelto la Roma per tanti aspetti positivi del Club, della città e del paese che mi hanno invogliata a venire. Credo che sarà una bella esperienza per me, per affrontare nuove sfide“.