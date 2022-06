Roma Femminile, dopo quattro anni dice addio anche la Bernauer

Un altro addio, questa volta di grande peso, per la Roma Femminile. Il club ha annunciato sui propri social la fine dei rapporti con Vanessa Bernauer, autrice del gol che ha regalato alle giallorosse la scorsa edizione di Coppa Italia. "Quattro anni, tante emozioni e un calcio di rigore per sempre nella nostra storia. Grazie di tutto Vanessa, in bocca al lupo per il futuro" il messaggio della Roma che ha allegato un video riassuntivo dell'avventura nella Capitale della centrocampista.