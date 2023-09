Roma Femminile, domani parte la Serie A. I Friedkin: “Pronte a difendere il titolo”

Domani riparte il campionato per la Roma Femminile. Le ragazze di Spugna scenderanno in campo alle ore 15 contro il Milan con il tricolore sul petto. L'obiettivo sarà conquistare di nuovo lo scudetto. Sui social il messaggio dei Friedkin: "Le giallorosse sono pronte a difendere il titolo. In bocca al lupo alla Roma Femminile che questo fine settimana inizieranno la stagione di Serie A 2023-24". Queste le parole del mister alla vigilia della sfida contro i rossoneri: "Siamo contente di iniziare il campionato e partiamo subito contro una squadra impegnativa che giocherà per le prime posizioni”.