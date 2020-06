Roma Femminile, Di Criscio: “Il mondo giallorosso mi ha affascinato”

Lindsey Thomas e Federica Di Criscio, calciatrici della Roma Femminile, sono intervenute nella call di gruppo proposta dal club sui social. Queste le parole delle due giocatrici giallorosse:

Le parole di Federica Di Criscio

Che emozione hai provato quando sei stata contattata dalla Roma?

Quando sono venuta a Roma venivo da un anno particolare a Brescia. È stata una chiamata inaspettata perché nella mia testa non avevo intenzione di spostarmi di nuovo lontano da casa. Poi sono venuta a Roma, ho visto Trigoria, sono stata con la società e mi sono lasciata affascinare dal mondo giallorosso e ho accettato la proposta.

Con quale mister ti sei trovata meglio e perché?

Con Betty Bavagnoli ho riscoperto l’allenatore donna, perché ho sempre avuto allenatori uomini. Ho scoperto modi diversi, modi differenti che mi piacciono e mi hanno fatto trovare molto bene, anche se negli anni ho sempre avuto allenatori maschi. Diciamo che il rapporto giocatore-allenatore è differente, perché la donna capisce alcune dinamiche un po’ prima. Ogni allenatore ti può dare qualcosa in più. Da ognuno si apprende e si impara.

Le parole di Lindsey Thomas

Con che squadra ha segnato il primo gol in Serie A e quale è stata l’emozione che ha provato?

Un’emozione grande. È stato un tiro di Agnese Bonfantini dove io ho messo la punta ed è finito in porta. Un primo gol così e così, ma che mi ha dato grande piacere. I tifosi qui sono incredibili, quel primo gol mi ha dato tantissima fiducia.

Qual è stata la tua gara più bella in Serie A e per quale motivo?

Non ne ho giocate tante ancora, perché è il primo anni in Serie A. Ce ne sono state due in questa stagione. Il 2-2 contro la Fiorentina in casa, dove abbiamo messo tanta quantità per raggiungere il risultato. Contro l’Empoli, fuori casa, vinta 2-1. Era una partita importante che abbiamo portato a casa.