Roma femminile, debutto super in Coppa Italia: 5-0 al Tavagnacco

Le ragazze di mister Spugna ripartono alla grande nella difesa del titolo: in gol cinque mar

Parte benissimo per la Roma femminile la difesa della Coppa Italia, primo trofeo della storia giallorossa vinto pochi mesi fa ai rigori contro il Milan. La squadra di Spugna, infatti, batte senza grandi problemi il Tavagnacco in trasferta con un perentorio 5-0. La Roma chiude il primo tempo in vantaggio di due reti grazie a Lazaro e Ciccotti, poi nella ripresa archivia la pratica con i gol di Giugliano, Pirone e Andressa. Il girone parte quindi alla grande per le giallorosse, che il 19 dicembre se la vedranno con il Pomigliano nell'altra partita del gruppo H.