Roma Femminile, da Bonfantini a Giuliano sono le 8 giallorosse impegnate in Nazionale

La Serie A Femminile sarà ferma fino al 21 marzo, ma gli impegni delle giallorosse continuano. Come scrive il sito del club capitolino sono 8 le calciatrice della coach Bavagnoli ad essere impegnate con le Nazionali. L’Italia, a partire dal 4 marzo, sarà occupata nella Algarve Cup. La CT Milena Bertolini ha convocato Elisa Bartoli, Manuela Giugliano e Agnese Bonfantini. Alla stessa competizione prenderà parte Amalie Thestrup con la nazionale danese. Per Andressa, triplo impegno con la nazionale brasiliana, contro l’Olanda il 4 marzo, la Francia il 7 e il Canada il 10. Kaja Erzen affronterà il Kosovo con la sua Slovenia il 10 marzo. La Svizzera di Vanessa Bernauer giocherà due amichevoli contro l’Austria il 6 e il 10 marzo. Heden Corrado parteciperà con l’Under 19 al Torneo La Manga, con esordio previsto per il 5 marzo contro la Norvegia. Il 7 seguirà la sfida contro l’Islanda e il 9 contro la Svizzera