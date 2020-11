Roma Femminile, Corrado: “Bellissimo indossare la fascia da capitano. Vittoria che da morale”

Grande giornata per Heden Corrado. La giovane calciatrice giallorossa è stata tra le protagoniste della vittoria in Coppa Italia nel 5 a 0 al Tavagnacco ed è stata anche capitano della squadra per qualche scampolo di partita. Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club:

La fascia da capitano indossata dopo Giugliano?

È stata una cosa inaspettata ma bellissima. È un onore poter portare questa fascia, spero ci siano altre occasioni.

La Roma ha iniziato con il piede giusto il percorso nella competizione, con un 5-0 esterno…

La Coppa Italia è una competizione a cui teniamo tanto e vogliamo andare fino in fondo. Oggi dovevamo solamente sbloccarci, prendere dimestichezza con il terreno. Anche se il Tavagnacco è una squadra di Serie B non era una partita da sottovalutare perché tutte le partite sono importanti allo stesso modo.

Il nostro momento?

Non è stato l’inizio di stagione che ci aspettavamo, i risultati non sono stati quelli che avremmo voluto. Però comunque ce la mettiamo tutta e questa vittoria ci dà un po’ di animo per poter guardare avanti e ricominciare alla grande.