Roma Femminile, continuano le premiazioni: medaglia celebrativa in Campidoglio

Le giallorosse, dopo la vittoria della Coppa Italia, vengono omaggiate anche in Comune

Dopo la bella vittoria della Coppa Italia contro il Milan, la RomaFemminile si gode il meritato successo e le dovute celebrazioni. Nella giornata di oggi le giallorosse sono state ricevute dal Sindaco di Roma, Virginia Raggi, in Campidoglio dove sono state premiate con una medaglia del Comune per i 150 anni di Roma Capitale. Il Sindaco si è congratulata sia con le ragazze della prima squadra vincitrici della Coppa Italia che con la Primavera Femminile che ha vinto lo scudetto per il secondo anno consecutivo. Presenti alla cerimonia l'Amministratore Delegato Guido Fienga, l’allenatrice della prima squadra, Elisabetta Bavagnoli, l’allenatore della squadra primavera, Fabio Melillo, oltre alle squadre femminili.