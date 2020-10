Roma femminile, con l’Inter finisce 1-1: ancora a segno Serturini

La Roma femminile vicinissima al colpaccio. La squadra di Elisabetta Bavagnoli non va oltre il pareggio in casa dell’Inter e fallisce l’aggancio al terzo posto. Una partita ben giocata dalle giallorosse, che vanno in vantaggio nel recupero del primo tempo con Serturini, brava e lucida a sfruttare uno svarione avversario. Per l’attaccante romanista è il ventesimo gol con la maglia giallorossa alla cinquantesima presenza (nessuna come lei). Nella ripresa l’Inter pareggia con Marinelli al 69′, ma coach Bavagnoli può recriminare per una disattenzione importante da parte della propria difesa. Poi la Roma va anche in superiorità numerica, con l’espulsione di Brustia al 71′, ma non sfrutta la situazione. Finisce 1-1, ma è un’occasione sprecata per le giallorosse.