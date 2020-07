Roma femminile, Coluccini dice addio: “Lascio un pezzo di cuore” – FOTO

La Roma femminile saluta un’altra giocatrice. Dopo Di Criscio, Ekroth e Thestrup, tocca anche a Manuela Coluccini dire addio ai colori giallorossi. “Un altro importante capitolo della mia vita volge al termine. Vorrei ringraziare la società, le mie compagne (che non smetterò mai di sostenere) e tutti i tifosi per avermi dato l’opportunità di onorare questa maglia storica – ha scritto in un post su Instagram -. Da Romana e quindi Romanista lascio un pezzo di cuore, pronta però a dare il massimo nella prossima sfida della mia carriera. Forza Roma”. Coluccini, centrocampista classe ’88, lascia quindi le giallorosse dopo l’ultimo campionato, finito al quarto posto: negli ultimi due anni 14 presenze e 2 gol.