Roma femminile, colpo in difesa: arriva l’ex Juve Ekroth

La Roma femminile piazza un grande colpo in difesa: il club giallorosso ha trovato l’accordo con il Djurgarden per Petronella Ekroth, difensore centrale svedese ex Juventus. Questa mattina la Ekroth svolgerà le visite mediche a Villa Stuart prima dell’accordo ufficiale: ottimo rinforzo per rinforzare il reparto difensivo, orfano dell’infortunata Federica Di Criscio, della squadra di Betty Bavagnoli.

La svedese, dopo aver lasciato la Juventus, ha raccontato dell’ordine imposto dalla dirigenza bianconera di non parlare del caso Ronaldo, all’epoca accusato di stupro. Queste le dichiarazioni della Petronella: “Non dovevamo parlarne. Siamo state zittite e non potevamo neanche menzionarlo. Non dovevi pensare alle cose, ma dovevi mantenere un profilo basso e lavorare per i valori del club. In questo modo sembrava di essere in prigione e ho sentito che le mie opinioni potevano sparire. Sei alla Juventus e in qualche modo devi difendere ciò che pensano sia giusto o sbagliato“. L’esordio con la maglia della Roma potrebbe arrivare il 18 gennaio in casa contro il Milan.