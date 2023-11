Roma femminile, che entusiasmo: Noemi posa con Mourinho e anche Gualtieri applaude

La Roma femminile sta diventando una passione contagiosa. Le ragazze di Spugna hanno acquisito ormai una dimensione internazionale e grande dimostrazione ne è stata la vittoria con l'Ajax e il primo posto nel girone di Champions col Bayern. Il club sta investendo molto e anche il Tre Fontane è stato rinnovato e migliorato, a partire dall'impianto di illuminazione. Nel debutto di ieri sera c'era anche José Mourinho sugli spalti, ma anche altri nomi d'eccezione come la cantante Noemi che ne ha approfittato per scattare una foto con lo Special One. Anche il sindaco Roberto Gualtieri ha applaudito la Roma: "Strepitoso debutto in Champions della Roma femminile al Tre Fontane con il nuovo impianto di illuminazione. Una grande vittoria che conferma la qualità del livello tecnico raggiunto da queste ragazze dopo la conquista del primo scudetto. Bravissime!" Grande emozione e soddisfazione ovviamente anche tra le calciatrici giallorosse: "Questa ROMA è proprio e puro! Una vittoria bellissima davanti al nostro pubblico. Ve lo meritavate. Ce lo meritavamo", ha scritto Elena Linari.