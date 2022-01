Roma femminile, Ceasar rinnova fino al 2024: “Questa maglia ti entra dentro”

Il portiere giallorosso al settimo cielo: "Sono felice, le ambizioni del club sono le stesse che ho io ovvero crescere per vincere"

La Roma femminile continua a costruire il futuro, partendo dal presente. Il club giallorosso ha infatti annunciato il rinnovo di contratto di Camelia Ceasar fino al 30 giugno 2024. Portiere delle capitoline e della nazionale romena, è stata tra le protagoniste della vittoria della Coppa Italia ed è a Roma dal 2019/20. “Le ambizioni della Roma corrispondono alle mie ambizioni personali, crescere per vincere. Questa maglia ti entra dentro anche se sei nata a tanti chilometri di distanza e fin dal primo giorno ho pensato che questi colori meritassero palcoscenici importanti, in Italia e in Europa - le sue parole sul sito ufficiale del club -. Sono estremamente felice ed entusiasta di legarmi ancora di più a questo Club e continuare il percorso iniziato tre stagioni fa. Dovremo lavorare ancora più duramente affinché la vittoria della Coppa Italia nella scorsa stagione sia solo il primo passo verso altri grandi traguardi”.