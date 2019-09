Roma Femminile, Ceasar: “La mia parata e il gol di Serturini ci hanno dato forza con la Fiorentina”

Camelia Ceasar, arrivata in estate per rinforzare la Roma Femminile, si è resa già protagonista con il rigore parato nell’ultima giornata di campionato contro la Fiorentina, partita poi vinta 2-0 dalle ragazze di Betty Bavagnoli. Queste le parole del portiere giallorosso alla radio del club: “La mia parata e il gol di Serturini ci hanno dato forza. Tutte insieme abbiamo cominciato a lottare su ogni pallone. Abbiamo tanto carattere e volevamo dimostrarlo. A Roma c’è tanto entusiasmo e tanta passione verso il calcio femminile. La società è sempre presente e dimostra di tenere a noi, ci sentiamo considerate. Coach Bavagnoli? Ci dice sempre di non lottare per noi stesse, ma per tutta la squadra. Il nostro gruppo funziona e io sento di poter dare il meglio per questa maglia”.