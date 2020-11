La Roma femminile di Elisabetta Bavagnoli parte col piede giusto in Coppa Italia. Dopo l’amara sconfitta in campionato sul campo del Milan, le giallorosse battono 5-0 il Tavagnacco, formazione di Serie B. Cinque marcatori diversi sul tabellino della Roma: a segno Ohale, Hegerberg, Giugliano, Bonfantini e Severini. In campionato la squadra di Bavagnoli riprenderà la sua corsa domenica 6 dicembre in casa contro la Florentia.