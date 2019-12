Roma Femminile, Bonfantini: “Sarà una partita speciale contro l’Inter”

Agnese Bonfantini, calciatrice della Roma Femminile, ha rilasciato un’intervista durante il programma Women’s Weekly. Queste le sue parole:

“Sarà una partita speciale per me ritornare a giocare nel campo di Milano, sono cresciuta lì e sarà davvero una partita importante. Arriviamo da una vittoria e sicuramente vogliamo di nuovo riconquistare i tre punti. Loro sono una squadra molto giovane con giocatrici di grande prospettiva; non sarà facile ma cercheremo di dare il massimo. Sicuramente non è stata la nostra partita più bella. Ci ha messe in difficoltà la loro linea stretta visto che noi siamo una squadra che gioca molto sui tagli degli esterni e a palla bassa, è stato difficile anche per il loro modo di pressare molto aggressivo. Vincere però è stato molto importante per l’umore della squadra, ora ci aspetta un’altra grande partita in casa dell’Inter e cercheremo di dare il massimo per vincerla. L’obiettivo è l’aggancio, siamo a -2 dal Milan e -1 dalla Fiorentina e vogliamo fare il massimo per avvicinarci sempre di più alla vetta. Ho scelto di restare alla Roma perché mi interessava molto questo progetto, siamo una squadra giovane e la Roma vuole far crescere le giovani in modo particolare. Siamo anche affiancate da giocatrici esperte che aiutano le più giovani a crescere. Quest’anno c’è più competizione in attacco, sono arrivate calciatrici molto forti e di grande esperienza ma io comunque cercherò sempre di dare il massimo per conquistare la fiducia della coach”.