Roma femminile, Bonfantini rinnova fino al 2022: “Questa è casa mia” – VIDEO

In un periodo difficile come questo, ci sono legami che si rinforzano. Come quello tra la Roma e Agnese Bonfantini, stellina della squadra femminile guidata da Elisabetta Bavagnoli. L’attaccante giallorossa e della Nazionale, tra le giocatrici più prolifiche della rosa romanista, ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2022. Ad annunciarlo è stata la stessa Agnese Bonfantini, con un video sui social network del club: “Ciao tifosi della Roma, sono qui per dirvi che sono molto felice di aver rinnovato. Roma è casa mia e qui sono migliorata tanto, diventando la calciatrice che sono oggi. Non vedo l’ora di tornare a giocare al Tre Fontane”.