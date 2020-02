Roma femminile, Bonfantini regala tre punti d’oro per la Champions: Sassuolo battuto 1-0

La Roma femminile non si ferma. Dopo il 6-0 contro l’Hellas Verona, le giallorosse centrano tre punti fondamentali con la vittoria di misura in casa del Sassuolo. La squadra di Elisabetta Bavagnoli ringrazia la rete al 4′ di Agnese Bonfantini, da attaccante puro sulla palla di Swaby: non può nulla Lamey, che para quando la palla ha già oltrepassato la linea di porta. Il lunch match offre un altro tassello importante per costruire il sogno secondo posto che vorrebbe dire Champions. Un turno favorevole, visto che si affrontano nello scontro diretto Milan e Fiorentina, match che però è stato rinviato per l’emergenza coronavirus.