Roma Femminile, Bonfantini: “Con la Juve gara tosta, daremo il massimo per vincere”

Agnese Bonfantini, calciatrice della Roma Femminile, parla a margine dell’evento andato in scena ieri pomeriggio al Nike Store in Via del Corso. Queste le sue parole a Sky Sport:

Che partita sarà con la Juventus?

“Una partita tosta. La Juve gioca bene, ma noi daremo il massimo per vincere”

Una giocatrice della Juve che conosci bene?

“L’anno scorso ho fatto la guerra con Boattin, è molto forte. Conosco Caruso che gioca con me nell’U23, poi la Girelli”

Lanci una sfida alla Boattin?

“Certo, ti aspetto Boa”.